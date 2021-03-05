Москва, , 11:14 — REGNUM Безальтернативность обязательного Единого государственного экзамена может быть пересмотрена в условиях пандемии COVID-19, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 5 марта журналистам.

Он отметил, что в 2020 году около 10% выпускников отказались от экзамена. В текущем году ожидается похожая ситуация.

«Десять процентов — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше», — сказал Музаев.

В этом году выпускники, не планирующие идти в вузы, могут сдать только Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ не будет обязательным для получения аттестата. В Рособрнадзоре допускают, что распространят такую альтернативу и на последующие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ приходится в 2021 году на 31 мая — 2 июля, дополнительный — на 12 — 17 июля. С 25 мая по 16 июня пройдут Государственные выпускные экзамены для 11-х классов, дополнительный период предусмотрен с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.