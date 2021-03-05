Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен добиваться возвращения особого статуса русскому языку в республике. В настоящее время новый закон о функционировании языков уже разработан. Об этом лидер Партии социалистов заявил в видеообращении, которое транслировалось на его странице в соцсети Facebook.

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«Мы разработали новый закон о функционировании языков, который предусматривает и особый статус русского языка, — уточнил политик. — Будут проведены публичные слушания в парламентских комиссиях, чтобы мы могли продвигать этот закон».

Додон выразил надежду, что они сумеют обеспечить утверждение этого закона в парламенте в ближайшие месяц-полтора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее до инаугурации президента Майи Санду Партия социалистов Республики Молдова добилась того, что был принят закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения. Однако три оппозиционных депутата оспорили это решение в КС Молдавии, аргументируя это тем, что закон якобы нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного (молдавского) языка.

В январе 2021 года Конституционный суд республики отменил этот закон, таким образом признав его незаконным. Экс-президент республики, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон высказал мнение, что решение КС будет иметь серьёзные последствия. По его мнению, в ответ на это в стране могут состояться массовые протесты.