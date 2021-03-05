Москва, , 11:11 — REGNUM Свои поздравления советской и российской актрисе, народной артистке РФ Елене Яковлевой в связи с ее юбилеем направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 5 марта обнародован на сайте Кремля.

«Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава российского государства отметил мастерство и обаяние Яковлевой и указал на ее беззаветную преданность избранному делу.

Напомним, актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР, ныне Украина) и в 1984 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Она исполнила роли в более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Интердевочка» (1989), «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1992), сериал «Каменская» (1999−2011) и трилогия «Последний богатырь» (2017, 2020, 2021).