Сеул, , 11:11 — REGNUM В Южной Корее приступили к составлению списка сограждан, находящихся в Мьянме и желающих вернуться на родину из-за растущей угрозы их безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в случае необходимости правительство страны готово организовать чартерный рейс для вывоза.

Между тем, в МИД Южной Кореи подчеркнули, что в настоящее время между странами курируют два рейса в неделю.

По данным внешнеполитического ведомства, в Мьянме проживает около 3,5 тыс. граждан Южной Кореи, 80−90% которых проживают в крупнейшем городе Янгон.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта правительство Южной Кореи выразило серьёзную озабоченность в связи с тем, что 28 февраля полиция Мьянмы открыла огонь боевыми патронами по протестующим, в результате чего погибли несколько человек.

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