Джакарта, , 11:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо нацелен привить от коронавируса 40 миллионов человек к июню 2021 года, сообщает Kompas.

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Глава государства заявил, что в настоящее время в 34 провинциях и 514 районах Индонезии распределили 12 млн доз вакцины. Для вакцинации 40 млн человек в стране необходимо прививать по миллиону человек в день. В связи с этим Джоко Видодо поручил местным органам власти быстрее и активнее внедрять вакцинацию в своих регионах.

Напомним, вакцину от коронавируса в Индонезии получили уже более двух миллионов человек.

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