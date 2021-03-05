Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Введение локдауна в Молдавии ударит по экономике страны, поэтому нужно постараться избежать такого способа борьбы с пандемией. Об этом заявил председатель «Партии социалистов» Игорь Додон 5 марта на своем канале в видеохостинге YouTube.

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Лидер «социалистов» прокомментировал недавнее заявление исполняющего обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокоя, который заявил, что «локдаун неизбежен».

«Считаю, что нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить этого. Скажу почему: это ударит по деятельности экономических агентов, ударит по бизнесу. А если свернуть экономическую деятельность, это скажется абсолютно на всём — на госбюджете, пенсиях, зарплатах и т. д.», — сказал Додон в видеообращении.

Он отметил, что в ходе дискуссии с членами правительства страны будет выступать за то, чтобы локдаун не вводили, а также призовёт своих депутатов парламента поддержать его позицию.

Стоит отметить, что Додон ранее также призвал не вводить в рамках профилактики пандемии дистанционное обучение в школах Молдавии для учеников младших классов.

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