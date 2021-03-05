Оренбург, , 11:03 — REGNUM В Оренбурге в первой половине февраля 2021 года муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» задолжало своим работникам более 4 млн рублей. После встречи с трудовым коллективом прокурор внес работодателю представление, потребовав погасить долг. Кроме того, поднят вопрос о необходимости создания на предприятии комиссии по трудовым спорам, сообщает областная прокуратура.

В отношении и.о. директора МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок заработной платы. Примечательно, что ранее такая мера принималась к двум предыдущим руководителям казённого предприятия.

На сегодняшний день 257 водителей и кондукторов автопарка получили задержанную заработную плату в общей сумме более 2,8 млн рублей.