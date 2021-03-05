Душанбе, , 11:02 — REGNUM Предприятия Таджикистана по производству силового электрооборудования приняли участие в реализации международного проекта CASA-1000, сообщает 5 марта агентство «Авеста».

Таджикистанские производители поставили 2,7 тыс. км многопроволочных алюминиевых проводов для высоковольтной линии электропередач (ЛЭП).

Заказы на другие элементы ЛЭП, в том числе на оборудование электрических подстанций, размещены в европейских странах. В частности, иностранные производители поставили в Таджикистан 80% комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, таджикистанский участок линий электропередач в рамках проекта CASA-1000 планируется достроить до конца 2021 года. Стоимость участка оценивается в $314 млн.