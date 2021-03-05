Москва, , 11:02 — REGNUM В России необходимо создать экологический рейтинг предприятий, чтобы способствовать формированию новой экологической политики государства. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, этот рейтинг должен содержать данные предприятий о соблюдении экологических требований, чтобы жители страны видели, «кто и как работает».

Она отметила, что в настоящее время штрафы за экологические нарушения слишком малы, их необходимо увеличить.

«Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится», — сказала Радионова в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Госдума в третьем чтении приняла закон о свободном доступе к информации о состоянии окружающей среды. Такая экологическая информация является общедоступной, к ней не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством России к государственной тайне.