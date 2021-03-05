Астрахань, , 11:00 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя контрольно-счётной палаты Астраханской области Дмитрия Парфёнова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, завершено, сообщили 5 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, председатель региональной Контрольно-счётной палаты, которая проводила контрольные мероприятия в отношении законопроекта и отчета об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно сокрыл факты привлечения правительством Астраханской области (в лице председателя правительства области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова) необоснованных коммерческих кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Данные действия, считает следствие, привели к причинению бюджета области ущерба на 212 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что Султанов и Шведов были отправлены под арест в июле 2019 года, дело в их отношении в настоящее время находится в суде.