Москва, , 11:00 — REGNUM Российские спортсмены в феврале отправили три запроса на использование запрещённых препаратов. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что в феврале РУСАДА получило три запроса от спортсменов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE) для лечения.

В случае одобрения спортсмену разрешается на протяжении определённого времени использовать лекарственные препараты, в которых есть запрёщенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА в феврале не выявило ни одного нарушения антидопинговых правил.

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