Стокгольм, , 10:59 — REGNUM Решение Стокгольмского окружного суда от 4 марта является не только личной победой для депутата Матса Фредлунда, но и для всех членов партии «Шведских демократов». Ранее суд постановил, что Профсоюз работников транспортного облуживания не был в праве исключать Фредлунда только потому, что он является членом и активистом «Шведских демократов». Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Понтус Матссон.

Окружной суд, подчеркивает журналист, сравнил устав профсоюза, в котором говорится, что объединение работает на «общественное развитие на основе равнозначности всех людей», с внутренними документами, определяющими политику «Шведских демократов».

Суд пришел к заключению, что формулировка «равнозначность всех людей» означает, что человек выступает против действий, которые «открыто выражают дискриминационное отношение к другим». Поэтому суд решил, что Профсоюзу работников транспортного облуживания не удалось доказать, что активист «Шведских демократов» Фредлунд по определению выражает такое дискриминационное отношение к другим людям.

Матссон предполагает, что решение Стокгольмского окружного суда заставит «Шведских демократов» обратить свое внимание на профсоюзное движение в Швеции и постараться привлечь сторонников на свою сторону на следующих выборах.

Отметим, что профсоюзы не являются традиционной базой поддержки «Шведских демократов».

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