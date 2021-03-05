Анкара, , 10:57 — REGNUM Соболезнования родным и близким турецких военнослужащих, погибших при крушении военного вертолета на востоке страны, выразило посольство России в Турции. Соответствующее сообщение 5 марта размещено на странице российского дипведомства в соцсети Twitter.

«В связи с крушением военного вертолета в Битлисе выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Также в нем высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при крушении винтокрылой машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стало известно, что турецкий военный вертолет разбился в провинции Битлис, в результате чего погибли 11 военных.