Ставрополь, , 10:56 — REGNUM На Ставрополье текущая неделя была снежной, что уже не вызывало радости у многих жителей региона, как после первой волны снегопадов. Снежные завалы в столице края стали проблемой для тех, кто по долгу службы находился за рулем или вынужден добираться на общественном транспорте на работу и учебу.

Не до конца очищенные после предыдущей волны снегопадов дворы и улицы, тротуары, крыши домов, вновь заваленные снегом, возмущали многих жителей столицы. Очевидно, именно снежный апокалипсис послужил последней каплей терпения, и возмущенные уже не первым промахом на посту мэра города Ставрополя Ивана Ульянченко горожане запустили петицию с требованием о его отставке.

«Требуем отставки мэра Ставрополя Ивана Ульянченко!». Адресованная губернатору края Владимиру Владимирову и депутатам гордумы петиция появилась на сайте change.org. К настоящему времени ее подписали 513 человек.

В обращении говорится о том, что за девять месяцев, которые Ульянченко занимает пост градоначальника, жители Ставрополя наблюдают с его стороны «либо в корне неверные и странные решения, либо полное игнорирование проблем». В качестве одной из проблем называется в том числе ситуация в городе после снегопадов.

«Благодаря отсутствию каких-либо мер, весь февраль Ставрополь завален снегом и покрыт льдом. Управляющие компании не очищают дворы, и никто не оказывает на них должного воздействия. На дорогах постоянный гололед и снежные завалы, каждый день город стоит в огромных пробках. Тротуары никак не обрабатываются, и люди рискуют не дойти до работы без травм. Общественный транспорт работает с огромными перебоями. Весь месяц ситуация стоит на месте и никак не решается. Ульянченко периодически заявляет, что вся снегоуборочная техника брошена на уборку улиц, однако ни результата, ни самой техники не видно», — говорится в петиции.

По словам горожан, они хотят видеть на посту мэра «не кабинетного работника, а компетентного деятельного человека, который действительно занят решением проблем города».

Напомним, Иван Ульянченко был назначен на должность мэра Ставрополя после скоропостижной смерти бывшего руководителя города Андрея Джатдоева. До этого назначения он работал министром труда и социальной защиты. Портал «Блокнот» назвал ряд решений Ульянченко на посту градоначальника, которые вызвали недоумение и даже возмущение горожан.

Это в частности, заключение новой администрацией контракта с ООО «Технология» на 40 млн рублей по реконструкции Комсомольского озера. Компания подозревается в мошенничестве. Еще одно решение — запланированное строительство объездной дороги в оползневой зоне — привело в шок многих горожан. У жителей также остался осадок от того, как прокомментировал Ульянченко факт обрушения на детей одной из школ потолка в ходе прямого эфира с гражданами, пишет «Блокнот». Портал приводит и другие эпизоды деятельности мэра, которые послужили последней каплей для создания петиции об отставке.

Свое мнение по поводу работы Ульянченко неравнодушные жители Ставрополя выразили в своих комментариях к петиции.

«Есть определённая часть чиновников, которым когда-то повезло, вот и ходят они по разным должностям, тихо и негромко, и вреда нет, на первый взгляд, но и польза не ясна от их деятельности», — рассуждает о судьбе чиновников в целом один из горожан.

«Если б ссылка на петицию была в свободном доступе, точнее, более распространена — ее подписали бы гораздо больше людей», — уверен другой пользователь соцсети.

«Такое впечатление, что город без хозяина», — констатирует факт еще один житель Ставрополя.

Многие из тех, кто возмущен ситуацией в столице Ставропольского края и также хотел бы смены градоначальника, сравнивают его с предыдущим мэром Андреем Джатдоевым.

«Вот есть с чем сравнивать, Джадоев был мэром от бога, он любил город, а сегодняшний мэр вообще не понимает, где он живёт и зачем ему это надо», — считает местный житель.

«Его поставили с бухты-барахты, а человек, который был достоин этой должности, который хозяйственник, он бы продолжил планы Джадоева, но кому-то был выгоден этот товарищ», — высказал предположение о причинах назначения Ульянченко еще один комментатор.

«Андрей Хасанович общался с народом, реагировал на проблемы и просьбы. Решалось все обоюдно с опросами. Где были споры — находил всегда золотую средину для всех», — вспоминает добрым словом местный житель бывшего мэра, проработавшего восемь лет руководителем администрации и мэром Ставрополя.