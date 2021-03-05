Новосибирск, 5 марта 2021, 10:55 — REGNUM В Новосибирске завтра, 6 марта, ожидаются сильный ветер и ухудшение видимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
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По данным синоптиков, температура ночью составит −5…−7 °С, днём 0… — 2 °C, ветер усилится до 17−20 м/с. Ожидается снег, днём — мокрый снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 200−700 метров, на дорогах гололедица, заносы.
Сегодня, 5 марта, во второй половине дня в Новосибирске ожидается мокрый снег, метель, ветер юго-западный 12−17 м/с, температура воздуха −1…−3 С, на дорогах гололедица.