Джакарта, , 10:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность не беспокоиться из-за нового штамма коронавируса, сообщает Kompas.

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Глава государства заявил, что двое граждан, которые подверглись воздействию «британского» штамма коронавируса, вылечились.

Джоко Видодо подчеркнул, что нет никаких научных доказательств того, что этот новый штамм коронавируса более опасен. Однако президент призвал все стороны приложить усилия для предотвращения распространения нового штамма коронавируса, в частности, носить маски, мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлевает коронавирусные ограничения до 22 марта 2021 года в трёх провинциях за пределами Явы и Бали.

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