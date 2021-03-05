Москва, , 10:54 — REGNUM Уровень бедности в России сегодня составляет около 31 тыс. рублей в месяц, а не установленный прожиточный минимум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«На сегодня точка отсчета занижена: уровень бедности определяется по прожиточному минимуму, сейчас это 12 702 рубля. Но это не порог бедности, это грань нищеты. Прожить на такие деньги невозможно, на них с трудом можно выжить», — заявил Миронов.

Он напомнил, что в еще в 2019 году эксперты фракции рассчитали реальный объем потребительской корзины и прожиточного минимума.

«Мы учли минимальные расходы граждан на жилье, связь, образование, медицину. Получилось около 31 тыс. рублей в месяц», — отметил парламентарий.

Число бедных в стране, по официальным данным, последние годы колеблется в пределах 20 млн человек, в реальности цифра еще выше.

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