Москва, , 11:06 — REGNUM Российские и немецкие историки готовят крупную публикацию архивных документов к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян сообщил 5 марта ТАСС.

Он отметил, что эта работа проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Год назад в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российский лидер призвал страны мира активнее раскрывать архивы о военных и предвоенных годах.

«Готовится очень большая публикация документов по поводу 80-летия нападения Германии на нашу страну, которое будет отмечаться в этом году 22 июня», — сказал Чубарьян.

Он добавил, что российские учёные и немецкий Институт современной истории в Мюнхене договорились издать совместный сборник документов по истории ХХ века. Это соглашение позволит в том числе восполнить пробелы, касающиеся так называемого пакта Молотова-Риббентропа.