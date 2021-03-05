Стокгольм, , 10:55 — REGNUM С 11 марта в Швеции откроются все музеи и художественные галереи. Об этом 5 марта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Сегодня часть музеев закрыта, а некоторые — по-прежнему работают, однако со следующей недели правила станут едиными для всех культурных объектов.

4 марта правительство Швеции приняло решение о поправках к собственному постановлению, которые вступят в силу 11 марта. Согласно новым правилам, сотрудники музеев должны, среди прочего, следить за тем, чтобы внутри помещений или на входах и выходах не было скоплений людей, а также ограничивать количество посетителей.

С 11 марта в зоопарках и парках развлечений будут действовать те же правила. Правительство также предложило, чтобы эти правила включали в себя работу таких развлекательных объектов, как Liseberg и Gröna Lund.