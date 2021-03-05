Иркутск, , 10:51 — REGNUM В 2021 году материальная база медицинских учреждений Иркутской области будет значительно обновлена. Как сообщает региональный минздрав, в течение года в медорганизации Приангарья закупят более 500 единиц оборудования. Это предусмотрено региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения.

Речь идёт о новых передвижных рентгеновских аппаратах, маммографах, аппаратах ИВЛ, эндоскопах, электрохирургических аппаратах и другом непроходимом оборудовании.

Кроме того, запланировано приобретение 326 единиц автомобильного транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Иркутская область потратит 1,3 млрд рублей.

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