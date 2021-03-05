Полиция Швеции провела конференцию по случаю нападения на прохожих
Стокгольм, 5 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. 3 марта сотрудникам Полиции Швеции удалось арестовать 22-летнего подозреваемого через три минуты после прибытия первых патрульных в Ветланду. Мужчина был вооружен холодным оружием. Об этом заявили представители Полиции Швеции в ходе пресс-конференции во второй половине дня 4 марта.
Государственное обвинение ходатайствовало о задержании подозреваемого в семи покушениях на убийство.
«При задержании преступник был вооружен», — заявил начальник местного отделения Полиции Юнас Линделл.
«Полицейские остановили совершение насилия, выстрелив преступнику в ногу», — отметила заместитель начальника региональной полиции Карина Леннквист.
С момента прибытия полицейских в Ветланду прошло три минуты, прежде чем преступник был арестован.