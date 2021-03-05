Лондон, , 10:50 — REGNUM По итогам февраля 2021 года дилеры в Великобритании продали 51 312 машин — на 35,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Всего по итогам двух первых месяцев 2021 года на британском авторынке была продана 141 561 единица новых авто, что на 38,1% меньше в годовом сравнении.

Отмечается, что в прошлом месяце в Великобритании спрос на новые машины со стороны физических лиц упал на 37,3%, а со стороны юридических лиц — на 33,5%.

Кроме того, в Британии в феврале 2021 было продано 3516 электрокаров — на 40,2% больше по сравнению с февралем прошлого года. Также дилеры Великобритании реализовали в прошлом месяце 3121 гибридное авто (+ 52,1%).

Напомним, в январе 2021 года на авторынке Великобритании было продано 90 249 машин — на 39,5% меньше, чем год назад.

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