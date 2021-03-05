Тюмень, , 10:50 — REGNUM В Тюменской области на праздничные выплаты ко Дню Победы из регионального бюджета выделено более 170 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Александром Моором.

По 10 тысяч рублей получат к 9 мая 2021 года все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.

Труженики тыла получат к празднику Победы по пять тысяч рублей. Детям войны, родившимся до 9 мая 1945 года, положено по две тысячи рублей.