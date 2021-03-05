Москва, , 10:49 — REGNUM Зависимость России от импортных инкубационных яиц очень велика и, по данным союза птицеводов, составляет порядка 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член комитета по информационной политике регионального отделения Партии Роста в Самарской области, глава КФХ Кирилл Ермоленко, комментируя информацию о том, что РФ грозит дефицит инкубационных яиц и рост их стоимости.

«Зависимость России от импортных инкубационных яиц большая, по данным союза птицеводов, порядка 20%. И это без учета нужд частного сектора. А это еще порядка 10−15% по самым оптимистичным прогнозам. Частный сектор очень любит инкубационное яйцо из Европы, особенно из Чехии, так как там качественный материал, а наши производители пока не могут похвастаться стабильным качеством. Также у нас на территории РФ очень мало птицефабрик с полным циклом производства», — сказал Ермоленко.

В качестве решения проблемы Ермоленко предложил властям РФ рассмотреть субсидирование покупки инкубационного материала от российского производителя.

«Это стимулирует увеличение объёма производства инкубационного материала, а мелкие птицефабрики и частный сектор получат возможность вместо дорогого европейского покупать более дешевый российский», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Аркадий Мурзаев рассказал о том, что есть данные, что в 2019 году объем ввоза в РФ инкубационных яиц достигал 1 млрд штук.

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