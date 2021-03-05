Донецк, , 10:48 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 263 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 4 марта проведено 730 исследований, из них выявлено 242 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 25 085.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2071.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 16 986 человек, еще 6028 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 188 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.