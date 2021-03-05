Уфа, , 10:49 — REGNUM Мужчину обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9,5 млн рублей в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2016 год по 2018 год в Уфимском районе 35-летний обвиняемый продавал земельные участки: общая сумма сделок составила более 73 млн рублей.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела не предоставлял отчеты налоговой по полученному доходу, в связи с этим не было уплачено налогов на сумму свыше 9,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Сотрудники прокуратуры также потребовали через суд взыскать с обвиняемого причиненный ущерб.

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