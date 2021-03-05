Невьянск, Свердловская область, , 10:49 — REGNUM В селе Кунара (Свердловская область) взяли под охрану дом кузнеца Кириллова. Соответствующий документ размещён на региональном портале правовой информации.

Областное управление госохраны культурного наследия также утвердило границы строения. «Сказочный дом» теперь официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Резной терем построен в 1967 году, в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление отказалось признавать памятником конструктивисткое здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге решили не признавать памятником