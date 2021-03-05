Невьянск, Свердловская область, 5 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В селе Кунара (Свердловская область) взяли под охрану дом кузнеца Кириллова. Соответствующий документ размещён на региональном портале правовой информации.

Zhuravlik Дом кузнеца Кириллова

Областное управление госохраны культурного наследия также утвердило границы строения. «Сказочный дом» теперь официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Резной терем построен в 1967 году, в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление отказалось признавать памятником конструктивистское здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге.