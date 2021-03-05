Анкара, , 10:46 — REGNUM Ордера на арест 40 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), обвиняемой властями Турции в организации попытки государственного переворота летом 2016 года, выдала генпрокуратура Анкары. Об этом 5 марта сообщает телеканал Haberturk.

Уточняется, что аресты проводятся в связи с расследованием деятельности ФЕТО в структурах командования турецких ВМС и в данном списке 19 офицеров и бывшие курсанты военной академии.

По данным следователей, все они координировали деятельность ячеек ФЕТО в рядах армии Турции, а также связывались с координаторами данной организации, пользуясь для этого стационарными телефонами в местах общественного пользования в Анкаре.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года группа солдат и офицеров вооруженных сил Турции совершила попытку государственного переворота в Стамбуле и Анкаре, в результате которого погибли 250 человек, не считая путчистов, и еще более 2 тыс. были ранены.