Москва, , 10:42 — REGNUM Каждая третья из десяти жительниц России всегда получала на 8 марта подарки, которые хотела. Самый желанный подарок — цветы (22%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Также в числе лучших подарков названы брендовая парфюмерия и косметика (7%), деньги, смартфон или другие гаджеты (по 6%), украшения и турпутёвки (по 5%). Квартиру, машину или предложение руки и сердца хотят получить по 3% женщин

Одежда и обувь, билеты в театр/ концерт, бытовая техника, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты и приглашение на романтический вечер обрадуют по 2% опрошенных. Почувствовать себя любимыми важно для 6% женщин.

Опрос проведен 1−3 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины не обрадуются кастрюлям, сковородкам и кружкам в качестве подарков на 8 марта.

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