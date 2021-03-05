Южноуральск, Челябинская область, , 10:40 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области вступил в силу приговор руководителю цирковой студии, в которой была тяжело травмирована пятилетняя девочка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщину обвинили в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд признал, что в августе 2019 года при выполнении одного из упражнений девочка упала с высоты и получила тяжёлую травму. Подсудимой назначили три года условно и обязали возместить 500 тыс. рублей морального вреда.

Осуждённая и адвокат обжаловали этот приговор. Однако Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.