Белгород, 5 марта 2021, 10:48 — REGNUM Новые гипермаркеты и ТРЦ теперь будут строить в промзонах или на выездах из Белгорода. Существующих объектов уже достаточно для комфортной жизни жителей областного центра, в коммерческой инфраструктуре нуждаются массивы ИЖС в пригороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Новый порядок обсудили на архитектурно-градостроительном совете в региональном правительстве. В центральной части Белгорода и в районах высокоплотной жилой застройки имеется достаточное количество коммерческих объектов, они полностью удовлетворяют спрос и потребность жителей. В массивах ИЖС Белгородской агломерации сказывается отсутствие торгово-развлекательных центров, и их размещение будет поддерживаться властями с учётом отсутствия негативных факторов.
Изменение касается только столицы Белгородской области.