Белгород, , 10:48 — REGNUM Новые гипермаркеты и ТРЦ теперь будут строить в промзонах или на выездах из Белгорода. Существующих объектов уже достаточно для комфортной жизни жителей областного центра, в коммерческой инфраструктуре нуждаются массивы ИЖС в пригороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Новый порядок обсудили на архитектурно-градостроительном совете в региональном правительстве. В центральной части Белгорода и в районах высокоплотной жилой застройки имеется достаточное количество коммерческих объектов, они полностью удовлетворяют спрос и потребность жителей. В массивах ИЖС Белгородской агломерации сказывается отсутствие торгово-развлекательных центров, и их размещение будет поддерживаться властями с учётом отсутствия негативных факторов.

«Уплотнение коммерческой застройкой приводит к уменьшению тротуаров, парков, зелёных массивов. Безусловно, есть промзоны, есть те части города, которые на выезде и въезде, где можно говорить о промышленной реновации. Но строительство объектов в жилой части выноситься на обсуждение больше не будет. Скорее всего, появятся исключения, но мы будем крайне жёстко рассматривать любые предложения», — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Изменение касается только столицы Белгородской области.