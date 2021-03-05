Пенза, , 11:06 — REGNUM В Пензенской области за 2020 год территориальный орган Федеральной службы госстатистики проанализировал численность работников предприятий, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, а также среднюю зарплату в регионе.

Всего за прошедший год в Пензе обследовали 1109 организаций, среднесписочная численность по ним составила 128 тыс. человек, среднемесячная начисленная зарплата достигла 39 830,5 рублей, что на 9,6% больше, чем по области. К уровню предыдущего года зарплата в областном центре увеличилась на 7,8%.

Зарплата в сфере научных исследований и разработок оказалась выше средней по Пензе на 51,9%, финансовой и страховой деятельности — на 27,6%, в организациях госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — на 14,4%, здравоохранения и социальных услуг — на 9,6%.

Ниже среднего уровня регистрируется зарплата у работников культуры, спорта, организаций досуга — на 27,5%, образования — на 17,1%, оптовой и розничной торговли — на 15,9%.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 февраля текущего года просроченная задолженность по заработной плате в регионах Приволжского федерального округа составила 174,434 млн рублей, увеличившись в течение месяца на 17,1%. В Пензенской области сумма зарплатных долгов не изменилась и составляет 3,43 млн рублей.

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