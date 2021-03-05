Москва, , 10:45 — REGNUM Полный отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшем будущем невозможен, хотя к 2030 году эта процедура, вероятно, значительно изменится. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил 5 марта журналистам.

В ближайшее десятилетие ЕГЭ будет приобретать иную форму в связи с колоссальной цифровизацией. Цифровая революция сейчас на самом пике, сказал он.

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Так, в ближайшие годы, считает Музаев, появится возможность объективно оценивать не только знания, но и таланты детей. Обсуждается создание «цифровой копилки» со всеми достижениями каждого ребёнка. На основании этих результатов возможно в дальнейшем зачисление в вуз.

«Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что «копилка» московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе», — пояснил глава ведомства.

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