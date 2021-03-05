Пекин, , 10:35 — REGNUM Власти Китая назвали предотвращение ввезённых случаев COVID-19 приоритетом номер один на 2021 год. Об этом говорится в плане социально-экономического развития страны.

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Отмечается, что для этого китайские власти будут строго внедрять меры по профилактике и контролю для прибывающих в страну из-за границы.

Кроме того, Пекин намерен улучшать систему общественного здравоохранения в портах въезда, а также обеспечить полное ПЦР-тестирование для прибывающих пассажиров до их въезда в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай выразил готовность оказывать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержку в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и распределении вакцин от COVID-19.

Кроме того, Пекин будет содействовать развитию своей системы здравоохранения и намерен более эффективно координировать работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, а также по социально-экономическому развитию.