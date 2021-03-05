Новосибирск, , 10:35 — REGNUM На центральной площади Новосибирска сегодня, 5 марта, прошла праздничная акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили жительниц города с 8 Марта.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи»

Госавтоинспеция Новосибирской области

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«Автоинспекторы останавливали женщин, находящихся за рулем, дарили им цветы и памятные подарки, желали счастья, любви и безопасных дорог. Беседуя с участницами акции, полицейские напоминали им о необходимости быть внимательными и осторожными во время движения, перевозить детей только с использованием специальных удерживающих устройств, переходить через дорогу только по пешеходным переходам,» — сообщается на странице Госавтоинспеции Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

По словам начальника ОГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску Евгения Маслюка, такие мероприятия проводятся уже много лет. Автоинспекторы отмечают, что в Новосибирске женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии.