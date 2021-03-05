Вашингтон, , 10:36 — REGNUM В Соединённых Штатах на продажу выставлена эксклюзивная Toyota Supra, построенная в единственном экземпляре. Об этом сообщается на сайте Kurumaimports.

За авто 1996 года выпуска с пробегом 170 тыс. км продавец хочет выручить 75 тыс. долларов (около 5,5 млн рублей).

Над моделью работало тюнинг-ателье Top Secret. Эта компания известна тем, что её основатель Казухито Нагата в Великобритании разогнался на одной из своих Supra до 320 км/ч. Этот заезд закончился для него несколькими днями тюрьмы и штрафом.

Экстерьер выставленной на продажу машины выполнен в стиле моделей Ferrari 90-х годов прошлого века. Автомобиль выделяется закруглённым капотом и агрессивным передним сплиттером.

В движение уникальную модель приводит рядная трёхлитровая «шестерка» с двумя турбокомпрессорами. Производительность силового агрегата равна 280 «лошадей».

Ранее на аукционе Artcurial в Париже был выставлен на продажу кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe 1955 года выпуска. Он выполнен в стиле истребителя Beaufighter. Всего были собраны три таких кабриолета.

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