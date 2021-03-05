Женева, Швейцария, , 10:34 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие в Китае происхождение нового коронавируса, не будут публиковать промежуточный отчет о своей работе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Руководитель группы Питер Бен Эмбарек заявил, что в ближайшие недели будет обнародован полный отчёт об исследовании в Ухане. В него войдут основные выводы.

Группа из 26 экспертов, отмечает издание, составила открытое письмо с оценкой научных выводов миссии. Их нельзя считать достаточными, получают учёные, так как им не предоставили достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса. Полноценные изыскания были «почти невозможны».

Специалисты добавили, что полноценные исследования может выполнить группа, которая будет «по-настоящему независимой, без конфликта интересов и контроля со стороны определенной повестки или государства».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января, чтобы изучить происхождение коронавируса нового типа. В феврале они заявили, что наиболее вероятная версия — передача вируса человеку от диких животных через промежуточное звено. Вирус мог мутировать в одной популяции животных, что позволило ему преодолеть межвидовой барьер и поразить человека.

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