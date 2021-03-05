Калуга, 5 марта, 2021, 10:37 — ИА Регнум. 60-летию первого полёта человека в космос посвящён стартовавший 5 марта конкурс почтовых открыток, проводящийся в рамках художественных конкурсов «Привет из Калуги» к знаменательным датам и событиям. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области Дом-музей К.Э. Циолковского в Калуге

Тема конкурса — «Космос как предчувствие». Принимаются оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика. Предусмотрено три номинации: «Первый космический» — с изображением любых объектов, входящих в «космический маршрут» Калуги и Боровска; «Город Циолковского» — с изображением мест и/или предметов, связанных с именем великого ученого-космиста и «Изобретаем будущее» — представления автора о будущих космических открытиях, изобретениях и мечтах человечества. Результаты конкурса будут оглашены 25 марта 2021 года. Победители получат ценные призы, их работы станут основой лимитированной серии почтовых открыток.

«Космический» конкурс, который проводят Агентство по развитию туризма Калужской области и Управление федеральной почтовой связи Калужской области (подразделение Почты России) в рамках регионального проекта «Привет из Калуги», призван повысить художественный уровень почтовых открыток о калужском крае.

Предыдущий конкурс проводился в рамках проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». В этот раз поводом стал проект «Калуга космическая 2021» и объявленный президентом России Год науки и технологии.