Минск, , 10:35 — REGNUM Просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской направила властям Литвы белорусская генеральная прокуратура. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь <…> направила в адрес генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что генпрокуратура Белоруссии направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, которые, согласно материалам дела, по предварительному сговору с экс-кандидатом планировали организовать массовые беспорядке в Гомеле и захват зданий местных органов управления, а также назначить своих глав администраций и председателей исполкомов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одним из лауреатов награды госсекретаря США за гражданское мужество International Women of Courage Award, которая вручается ежегодно, стала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.