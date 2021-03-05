Джакарта, , 10:30 — REGNUM Правительство Индонезии продлевает коронавирусные ограничения до 22 марта 2021 года в трёх провинциях за пределами Явы и Бали, сообщает CNN Indonesia.

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Ограничения продлят с 9 марта по 22 марта 2021 года в провинциях Северная Суматра, Восточный Калимантан и Южный Сулавеси.

Известно, что для борьбы с коронавирусом в Индонезии введен ряд ограничений. В офисах могут находиться лишь 50% сотрудников. В залах ресторанов также могут находиться лишь 50% посетителей. Торговые центры закрываются в 21:00.

Индонезийские учащиеся продолжают обучаться на дому. Власти рассмотрят вопрос открытия школ в стране в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Индонезию доставят 4,6 млн доз британской вакцины AstraZeneca.

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