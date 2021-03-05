Пекин, 5 марта, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Установленный законом возраст выхода на пенсию в Китае будет поэтапно повышен в период с 2021 по 2025 год. Об этом 5 марта говорится в обнародованном проекте «Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года».

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Также указывается, что правительство страны намерено своей работой достичь «адекватного» уровня рождаемости в Китае и совершенствовать систему социального обеспечения.

Кроме того, отмечается, что по данной программе за нынешнюю пятилетку средняя ожидаемая продолжительность жизни китайского населения увеличится еще на один год. При этом власти также обещают охватить за этот же период пенсионным обеспечением 95% сельского населения Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дефицит государственного бюджета Китая в 2021 году планируется снизить до 3,2% ВВП страны.