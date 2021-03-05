Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону утвердила план расширения единственной дороги, ведущей в микрорайон Суворовский. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

В зону реконструкции войдёт территория площадью 53,3 гектара, на которой расположено 124 частных участка. На их выкуп потребуется около 1 млрд рублей. В результате дорога станет шестиполосной.

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни застройщик микрорайона Суворовский должен представить «дорожную карту» по строительству социальных объектов и транспортной инфраструктуры. Он выразил готовность приступить к проектированию дороги под условным названием «Орбитальная — 2» и строительству многоуровневой парковки.

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