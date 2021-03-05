Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Министерство обороны США игнорирует вопросы кибербезопасности при заключении контрактов на приобретение систем вооружения. Об этом заявили специалисты Главного контрольного управления США (GAO).

В докладе, обнародованном 4 марта, отмечается, что эксперты контрольно-ревизионного органа Конгресса США выявили целый ряд случаев, когда в контрактах по программам приобретения вооружений отсутствуют требования к кибербезопасности, критерии приемлемости и процессы проверки.

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«Некоторые из рассмотренных нами контрактов при заключении не содержали требований к кибербезопасности, а расплывчатые требования были добавлены позднее», — цитирует ТАСС авторов исследования.

В Пентагоне на запрос специалистов GAO ответили не сразу, но согласился с некоторыми рекомендациями.