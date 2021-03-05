Вашингтон, 5 марта 2021, 10:27 — REGNUM Министерство обороны США игнорирует вопросы кибербезопасности при заключении контрактов на приобретение систем вооружения. Об этом заявили специалисты Главного контрольного управления США (GAO).
В докладе, обнародованном 4 марта, отмечается, что эксперты контрольно-ревизионного органа Конгресса США выявили целый ряд случаев, когда в контрактах по программам приобретения вооружений отсутствуют требования к кибербезопасности, критерии приемлемости и процессы проверки.
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В Пентагоне на запрос специалистов GAO ответили не сразу, но согласился с некоторыми рекомендациями.