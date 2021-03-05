Ташкент, 5 марта 2021, 10:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) снять торговые ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, сообщает 5 марта издание «Газета.uz».
Узбекский лидер выступил на 14-м саммите ОЭС, который прошел 4 марта в формате видеоконференции. Мирзиёев отметил необходимость производственной кооперации между странами организации.
Он также предложил провести международный банковско-финансовый форум с участием представителей банков стран ОЭС. Президент Узбекистана добавил, что странам региона необходимо развивать транспортные коридоры.
Мирзиёев также затронул сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей среды и здравоохранении. В мероприятии приняли участие главы дести государств-участников ОЭС.