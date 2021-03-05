Вашингтон, 5 марта 2021, 10:25 — REGNUM Стратегия администрации президента США Джо Байдена в отношении Венесуэлы должна стать развитием курса давления, проводить который начал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Подход Трампа необходимо лишь модифицировать, чтобы в наибольшей степени осложнить жизнь официальному Каракасу, ударить по единству элиты, а также оторвать от нее простых граждан, пишут профессор Гарвардского университета, бывший министром планирования Венесуэлы Рикардо Хаусманн и аспирант Гарвардского университета Хосе Рамон Мораль-Арилья в статье, вышедшей 4 марта в Project Syndicate.
Хаусманн и Мораль-Арилья обратили внимание на то, что катастрофические показатели экономики латиноамериканского государства многие связывают с международными санкциями. В связи с этим все чаще можно услышать утверждения о том, что вместо давления, стране нужны переговоры. Гарвардские аналитики несогласны с этим видением. По их мнению, это довольно наивный взгляд на ситуацию.
Как показал опыт прошлых переговоров, единственными рычагами давления международного сообщества на правительство в Каракасе являются санкции и непризнание результатов местных выборов. В сложившихся обстоятельствах путь к переговорам можно проложить, если создать для правящей «клики» такие невыносимые условия, что ее единству придет конец.
В этом отношении гарвардские аналитики отметили, что для укрепления венесуэльского общества международные структуры и правительства отдельных стран должны помочь команде так называемого временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо передать помощь стране в обход «блокады» Николаса Мадуро. Также существует технология, позволяющая правительству Гуайдо предоставлять гражданам электронные документы, удостоверяющие личность, что лишает режим возможности лишить людей их прав.
Наконец, эти технологии также могут помочь решить проблему легитимности. В декабре 2020 года уходящее Национальное собрание организовало кибервыборы, на которых граждане могли голосовать с помощью смартфона.