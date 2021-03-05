Вашингтон, 5 марта, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Стратегия администрации президента СШАДжо Байдена в отношении Венесуэлы должна стать развитием курса давления, проводить который начал бывший глава Белого домаДональд Трамп. Подход Трампа необходимо лишь модифицировать, чтобы в наибольшей степени осложнить жизнь официальному Каракасу, ударить по единству элиты, а также оторвать от нее простых граждан, пишут профессор Гарвардского университета, бывший министром планирования ВенесуэлыРикардо Хаусманн и аспирант Гарвардского университетаХосе Рамон Мораль-Арилья в статье, вышедшей 4 марта в Project Syndicate.

Флаг Венесуэлы

Хаусманн и Мораль-Арилья обратили внимание на то, что катастрофические показатели экономики латиноамериканского государства многие связывают с международными санкциями. В связи с этим все чаще можно услышать утверждения о том, что вместо давления, стране нужны переговоры. Гарвардские аналитики несогласны с этим видением. По их мнению, это довольно наивный взгляд на ситуацию.

«Фундаментальная проблема Венесуэлы заключается в том, что правящая клика мало выигрывает от переговоров: их «лучшая альтернатива согласованному соглашению» лучше, чем то, что они получили бы, допустив свободные и справедливые выборы. Обещания будущих выгод, такие как правила разделения власти, никогда не кажутся чем-то таким же привлекательным, как синица в руке», — подчеркнули они.

Как показал опыт прошлых переговоров, единственными рычагами давления международного сообщества на правительство в Каракасе являются санкции и непризнание результатов местных выборов. В сложившихся обстоятельствах путь к переговорам можно проложить, если создать для правящей «клики» такие невыносимые условия, что ее единству придет конец.

«Только альтернатива проведения ими переговоров будет хуже, чем они сами, у нее [элиты] будет повод к ним стремиться. Это именно та стратегия, которой придерживалось международное сообщество, и привела к ядерной сделке с Ираном 2015 года и к окончанию южноафриканского апартеида», — указали Хаусманн и Мораль-Арилья.

«Непризнание [легитимности действующей власти] и санкции — фундаментальные элементы стратегии восстановления демократии в Венесуэле. Санкции необходимо усилить, сделав их более многосторонними и обременительными для элиты, а также обеспечив защиту простых граждан Венесуэлы, многие из которых пострадали от этих мер давления», — продолжили они.

В этом отношении гарвардские аналитики отметили, что для укрепления венесуэльского общества международные структуры и правительства отдельных стран должны помочь команде так называемого временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо передать помощь стране в обход «блокады» Николаса Мадуро. Также существует технология, позволяющая правительству Гуайдо предоставлять гражданам электронные документы, удостоверяющие личность, что лишает режим возможности лишить людей их прав.

Наконец, эти технологии также могут помочь решить проблему легитимности. В декабре 2020 года уходящее Национальное собрание организовало кибервыборы, на которых граждане могли голосовать с помощью смартфона.

«Та же самая технология может быть использована для избрания человека или органа, который станет всемирно признанным временным президентом Венесуэлы до тех пор, пока переговоры по восстановлению демократии не увенчаются успехом», — предложили Хаусманн и Мораль-Арилья.