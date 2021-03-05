Москва, , 10:24 — REGNUM В 2021 году задания Единого госэкзамена не будут упрощены. Об этом журналистам заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Дети целенаправленно готовились по конкретному предмету целый год. То есть с точки зрения какого-то упрощения какой в этом смысл? Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще», — сказал Круглинский.

По его словам, такие нововведения лишь дезориентируют людей, и в них нет никакого смысла.

Круглинский также заявил о важности соблюдения равенства прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в разные годы.

Специалист также подчеркнул, что задача ЕГЭ заключается в мониторинге знаний в течение всех лет обучения, а не только того периода, когда было введено дистанционное обучение.