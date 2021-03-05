5 марта 2021 | Время чтения 5 мин

В Прикамье резонансными темами в соцсетях стали тройное убийство, в котором обвинили 16-летнего школьника, и транспортная реформа, на изъяны которой обратили внимание пользователи.

Наталья Хомутова, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае в поле зрения соцсетей на неделе (1−5 марта) оказались транспортная реформа в Перми, потоп в театре, скандал в тубдиспансере с последующим увольнением медика, зверское тройное убийство.

Дом Советов. Пермь Дмитрий

В начале недели телеграм-канал «Пермь активная» опубликовал видео, где мужчина учинил конфликт, отказавшись ехать в общественном транспорте бесплатно. «В чем я виноват? Почему я должен ехать бесплатно, у меня есть деньги на карте!» — утверждал он.

«В Перми очередной конфликт в автобусе. На сей раз причиной стало не отсутствие маски, разборки алкашей или кто-то кого-то толкнул, а просто мужчина «не готов ехать бесплатно». Он не знал, что его карта в блок-листе, а налички с собой не оказалось. Кондуктор предложил ехать нахаляву, но тут сыграла гордость. Или запрещенные вещества», — прокомментировал ситуацию информресурс.

Между тем пользователи отмечают проблемы с безналичной оплатой проезда. «Придумали какие-то блок-листы идиотские. Деньги на карте есть, везде оплачиваю нормально, а в автобусах она с недавнего времени не читается. Причину объяснить не могут», — оставил запись горожанин.

Автобус на маршруте № 77 на Уральской улице. Пермь A.Savin

Тема транспортной реформы нашла продолжение в середине недели. Депутат гордумы Перми Вероника Куликова 3 марта на своей странице в соцсети заявила, что обратилась в прокуратуру, УФАС и к Уполномоченному по правам человека по Пермскому краю, требуя вернуть альтернативный вариант оплаты при осуществлении пересадки пассажира в общественном транспорте. Напомним, с 1 марта в муниципалитете бесплатная пересадка действует только при условии безналичной оплаты проезда. «Всего за несколько дней в приёмную партии и ко мне лично обратились десятки людей, возмущенных такой дискриминацией. Буду добиваться восстановления законных прав пермяков», — сказала политик.

В результате введенного правила о безналичной оплате многим пассажирам приходится переплачивать вдвое. Например, многие пожилые граждане в силу разных причин не пользуются безналичной оплатой. «Да и ситуации в жизни бывают разные: нет с собой банковской или транспортной карты, не работает мобильное приложение на смартфоне, отсутствует связь или разрядился телефон. И по любой из этих причин человек лишается возможности воспользоваться бесплатной пересадкой и вынужден платить вдвое дороже!» — сказала Куликова.

Один из комментаторов назвал реформу гадкой и выразил мнение, что ей надо дать девиз «Дольше, дороже, неудобнее, зато в пока новом автобусе». Еще один пользователь пожаловалась на ущемление прав детей при проезде группой. У детей начальной школы в силу возраста нет банковских карт и транспортных тоже, так как обучаются по месту жительства. «В конце января по безналичному расчету со своей карты удалось купить только пять билетов (дальше включилась блокировка), остальные покупала за наличные», — сообщила жительница Перми.

Театр оперы и балета в своем аккаунте в Instagram проинформировал о серьезном потопе, из-за которого пострадали костюмы к спектаклю «Евгений Онегин». Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения костюмы оказались испорчены так сильно, что учреждение объявило о замене спектакля 21 марта на оперу «Царская невеста».

В центре скандала оказался пермский тубдиспансер. Соцсети опубликовали видео с неподобающим поведением медсестры. Медик позволила себе применить силу к ребенку. Женщина вязла руку мальчика и ею же нанесла удары по лицу маленького пациента. Минздрав Пермского края и СУ СКР по региону заявили о проведении проверки. В начале марта заявили об увольнении медсестры детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (пермского тубдиспансера).

В Перми медсестра несколько раз ударила ребенка Цитата из видео на YouTube

Примечательно, что инцидент произошел 2 января, а видео было выложено в интернете в конце февраля. Пользователи, обсуждая поведение медработника, выразили возмущение. Но среди комментаторов нашлись и те, кто задался вопросом — почему автор видеозаписи не опубликовал видео сразу после его записи ЧП.

Паблик «Пермь Активная» в социальной сети «ВКонтакте» 3 марта опубликовал информацию о розыске 40-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей семьи с особой жестокостью. Пользователи заклеймили подозреваемого в тройном убийстве: жены и двух несовершеннолетних детей. Между тем позднее выяснилось, что мужчина находится среди убитых, его изуродованное ударами топора тело не опознали сразу, приняв за тело 16-летнего ребенка. Комментаторы, клеймившие пермяка, пошли на попятную. «О ужас!!! Оказывается, отец невиновен, а сам оказался жертвой! Беру свои слова назад по поводу Алексея, я думала, что он точно убийца!!! Пермяки, берегите своих детей и себя! Убийца на свободе, и, не дай Бог, сейчас находится в Перми! Спаси Господи!» — оставила запись пользователь.

В розыск объявили 16-летнего школьника. Информресурсы заговорили о том, что теперь у него статус подозреваемого в убийстве родителей и сестры. Парня задержали в Екатеринбурге, куда он выехал на автомобиле. Но управлял машиной другой человек. Пользователи соцсети строили догадки и уже опасались выдвигать обвинения, ожидая официальных подробностей.

Позднее СКР сообщил о том, что парень дал признательные показания, а мотивом преступления стали семейные конфликты. «Парень рассказал правоохранителям, что «последней каплей» для него стал конфликт с матерью из-за школы. Он отказывался ходить в образовательное учреждение. В итоге подросток зарубил мать топором, а затем расправился с 12-летней сестрой. Позднее стал дожидаться отца, которого тоже убил топором», — отметил телеграм-канал «Пермяч».

Показания подозреваемого подростка Цитата из видео на YouTube

Преступление вызвало большой резонанс и федеральную огласку. Соцсети «кипели», обсуждая тройное убийство, совершенное с особой жесткостью. Один из комментаторов отметил: «Да тут логично все, и, судя по слухам, в школе над ним издевались, и причём очень гнусно и низко. Предки заставляли ходить и не слышали сына, так как им пофиг было на него. И тут надо задуматься, как же в школе пацана довели, что он готов был на жёсткие меры, лишь бы не возвращаться в школу. Я его, конечно, не оправдываю, то, что произошло, — это жесть, конечно, и он должен понести наказание. Но банальное понимание родителей и смена школы, мне кажется, не довели бы до такого».

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