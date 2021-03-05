Тверь, , 10:22 — REGNUM Новая поликлиника будет построена в Заволжском районе Твери, об этом 4 марта заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь, отвечая на вопрос жительницы региона.

«На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Точно будет не хуже, чем поликлиника в микрорайоне Южный. Сейчас прорабатываем дополнительные опции — по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее», — цитирует Руденю пресс-служба правительства Тверской области.

В общей же сложности в Тверской области в 2021 — 2022 годах планируется построить четыре детских поликлиник — новое учреждение, помимо Твери, появится в Торжке, две поликлиники построят в Кимрах.

Все объекты возведут по проекту детской поликлиники в микрорайоне Южный в Твери, построенной в 2019 году. Сегодня там работают кабинеты узких специалистов, оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, функциональной диагностики, кабинет профилактики. Отдельно сделан хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение. Здесь реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учётом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями, что позволяет сократить время нахождения пациентов и оптимизировать работу медицинского персонала.

Также с 2019 года в Тверской области строится Детская областная клиническая больница, это один из самых современных проектов детских медицинских центров в России. Здание спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь расположатся 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион, отдельный блок будет устроен под отделение патологии новорожденных, а также реанимацию и хирургию для младенцев. На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи юным пациентам.